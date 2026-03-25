Son Mühür- Olay, Sarıyer Maslak’ta bulunan bir sitede meydana gelmişti. Erol Köse’nin yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenilmişti.

Sanat dünyası cenazede buluştu

Köse için düzenlenen cenaze töreni Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirilmişti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına sanat camiasından çok sayıda isim katılmıştı.

Törene Polat Yağcı, Hande Yener, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Dilan Çıtak ve Hakan Peker katılım sağlamıştı. Bengü, İbrahim Tatlıses ve Erol Evgin ise çelenk göndererek son görevlerini yerine getirmişti.

Cenazede konuşan şarkıcı Dora, duygusal ifadeler kullanarak, “Ona beddua eden herkese yazıklar olsun. Bugün starsanız onun sayesinde” sözleriyle dikkat çekmişti. Köse’nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Gülben Ergen’in paylaşımı gündem oldu

Erol Köse’nin vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, en dikkat çeken paylaşımlardan biri Gülben Ergen’den geldi.

Ergen, Köse’nin geçmişte kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından yayımladığı özür videosunu yeniden paylaştı.

Videoda Köse’nin, Ergen ve ailesi hakkında çıkan spekülasyonlara istemeden dahil olduğunu belirterek özür dilediği görüldü.

Köse’nin videodaki, “Gülben Ergen ve ailesinden özür dilemeyi vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum” sözleri yeniden gündeme geldi.

“Özür dilemek bir erdemdir

Söz konusu videoda Erol Köse, müzik ve medya dünyasında yapılan eleştirilerin zaman zaman sınırı aşabildiğine dikkat çekerek, “Özür dilemek bir erdemdir” dedi.