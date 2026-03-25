Son Mühür- İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında iş, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyon eş zamanlı yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tanınmış isimler soruşturmada

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, eski manken ve sunucu Güzide Duran ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı da yer aldı.

Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın toplum yapısı ve genel ahlakın korunması amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya kullanılmasını kolaylaştıran 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

2 şüpheli hakkında yakalama kararı

Operasyon kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıklanmıştı. Bu kapsamda hakkında işlem başlatılan isimlerden birinin oyuncu Hande Erçel olduğu öğrenildi.