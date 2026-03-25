Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü oyuncu Hande Erçel’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hande Erçel için yakalama kararı

Şüpheliler arasında yer alan Hande Erçel’in yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Türkiye’de olmaması nedeniyle Erçel hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Sosyal medyadan ilk açıklama

Hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Süreci basından öğrendiğini belirten Erçel, Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini duyurdu.

“Türk adaletine güveniyorum”

Erçel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.

Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”