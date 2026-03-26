Son Mühür- Survivor döneminde kurdukları yakınlıkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez bambaşka bir gelişmeyle gündemde. İki ismin yolları, cezaevi süreciyle yeniden kesişti.

Survivor’daki yakınlık uzun süre konuşulmuştu

Yarışma döneminde ikili arasında gelişen samimiyet, o süreçte Yunus Emre Özden ile evli olan Beria Özden cephesinde büyük bir krize neden olmuştu. Özden’in “Aleyna’dan uzak dur” uyarısı, haftalarca sosyal medyada ve magazin gündeminde yer bulmuştu.

Yarışma sonrası olaylar zinciri tutuklamayla sonuçlandı

Yarışma sonrası süreçte yaşanan gelişmeler, olayların seyrini tamamen değiştirdi. İddiaya göre karıştığı bir olay nedeniyle Yunus Emre Özden hakkında işlem başlatıldı ve Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki isim de aynı süreçte cezaevine girmiş oldu.

Gözler Beria Özden’e çevrildi

Peş peşe gelen tutuklama kararlarının ardından kamuoyunun dikkatleri yeniden Beria Özden’e yöneldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen mesajları paylaşan Özden, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar”

Geçmişte birçok detayı bildiğini ancak bugüne kadar sessiz kaldığını ima eden Beria Özden, yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı. Özden’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım.

Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar.”

Özden ayrıca, Yunus Emre Özden’in Aleyna Kalaycıoğlu hakkında geçmişte olumsuz ifadeler kullandığını da öne sürdü.

“Basamak olarak insanları kullandı”

Beria Özden açıklamalarının devamında çarpıcı iddialarını sürdürerek, “Bir yerlere gelene kadar basamak olarak çok kişiyi kullandı. Kardeşini kaybetti ve aklına bile gelmeyecek nankörlük görmüş oldu.” ifadelerini kullandı.