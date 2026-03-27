Son Mühür- Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özlem Öz, paylaşımları ve yaşam tarzıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Öz, son olarak eşi Tayyar Öz ile birlikte taşınacakları yeni evi takipçileriyle paylaştı.

Daha önce eski evlerindeki eşyaları takipçilerine göndermesiyle dikkat çeken fenomen isim, bu kez yeni yaşam alanını tanıttığı video ile öne çıktı.

“Yeni evimize hoş geldiniz”

Özlem Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Evime, yuvama hoş geldiniz. Yeni evimizi kiraladık; nasıl buldunuz? Bir maşallahınızı alalım canlarım.”

Paylaşımda yer alan evin; geniş salonları, yüksek tavanları ve gösterişli dekorasyon detayları dikkat çekti. Kısa sürede binlerce yorum alan video, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Yorumlar ikiye bölündü

Çiftin yeni evine ilişkin paylaşımlar sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar evi beğenirken, bazıları ise devam eden soruşturmayı hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Soruşturma gölgesinde paylaşım

Özlem–Tayyar Öz çifti hakkında “kara para aklama” ve “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme” suçlamalarıyla yürütülen süreç kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan savunmada Tayyar Öz’ün aylık gelirlerinin 100 bin lira olduğunu beyan ettiği öğrenilmişti.