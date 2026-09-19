Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verilmişti.

Gelişme öncesi ne yaşanmıştı?

Finans piyasalarını sarsan gözaltı ve arama kararlarından hemen önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeler üzerine 17 Eylül’de kapsamlı tedbir kararlarını açıklamıştı. SPK kararları doğrultusunda, aralarında Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin de yer aldığı 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım-satıma kapatılmıştı. Kurul ayrıca adı geçen kurumlara ait 130 yatırım fonunun belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finans sektörüne yönelik adli tahkikat çerçevesinde operasyon başlattı. Polis ekiplerinin şirket binasına girmesinin ardından Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alınmıştı. Ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

