Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle yeni bir soruşturma açılan CHP lideri Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hedefindeydi.

Özel’i Anayasayı açıkça ihlal etmekle suçlayan Soylu,

‘’Anayasamızın 138. Maddesine göre; görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç bir organ, yasama meclisi, makam, mevki ya da kişi emir, talimat ya da tavsiye veremez; telkin ya da beyanatta bulunamaz…

Buna rağmen, Meclis’in ikinci partisinin genel başkanı ve grup başkanı; İstanbul Başsavcısını ve mahkemeleri, görülmekte olan bir dava üzerinden alenen tehdit ederek yargıyı baskı altına almaya çalışmaktadır.

138.Madde çok açık...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi açıktır:

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler kuruluş, işleyiş ve idareleri açısından Anayasal düzene bağlıdır ve hukuki sorumluluk taşır.

Bu, siyasi parti grupları için de geçerlidir…

Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise, Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur.

Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır…’’ çağrısında bulundu.

Özgür Özel ne demişti?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlatma kararı aldığı konuşmasında Özgür Özel Akın Gürlek’i adaletsiz davranmakla suçlamıştı.

‘’Eğer, hukuk insanıyım diyorsan, yolsuzluğun peşindeyim diyorsan, namusum var, ben herkese eşit davranırım diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim.” Diyen Özel,

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın “kaçma şüphesi var” denilerek tutuklanmasına ancak İBB Borsası ile ilgili soruşturma kapsamında yurtdışına çıkarken yakalanan avukat Mehmet Yıldırım’a ev hapsi verilmesine tepki göstermiş ve,

“Sende şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım Akın Gürlek” demişti.