Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Salahattin Okur, yeni eğitim-öğretim senesi başlamadan önce çocukların sağlıklı bir okul senesi geçirmesi için okul öncesi sağlık kontrollerinin çok önemli olduğunu aktardı. Dr. Okur, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıklarını desteklemek için ebeveynlere yol haritası gösterecek önerilerde bulundu.

Dr. Okur, çocukların büyüme ve gelişimlerini incelemek için okul öncesi süreçte ayrıntılı sağlık kontrollerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Bu kontrollerde boy ve kilo ölçümleri, tam kan sayımı, demir, B12, D vitamini, tam idrar tahlili, kolesterol ve lipid profili gibi testler kesinlikle yapılmalı. Aile öyküsüne göre tiroit fonksiyonları ve açlık kan şekeri testleri de alınabilir. Dr. Okur, özellikle anemi (kansızlık) kontrolünün önemine vurgu yaptı: “Anemi, halsizlik, yorgunluk ve solukluk gibi belirtilerle okul başarısını negatif olarak etkiler. Kolayca teşhis edilen bu durumun tedavisi, çocuklarda gözle görülür bir fark gösterir.”

Bağışıklık sistemi için gerekli vitamin ve mineraller alınmalı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için D vitamini ve çinko oranlarının incelenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Okur, B12 vitamininin zihinsel sağlık için önemli olduğuna değindi. Balık gibi omega-3 kaynaklarını az tüketen çocuklarda doktor denetiminde omega-3 alınmasını tavsiye etti. “D vitamini eksikliği bağışıklık ve kemik sağlığını tehlikeye sokar, çinko ise bağışıklık sisteminin doğru işlemesi için yardımcı olur” dedi.

Okul zamanı yaşanan yaygın enfeksiyonlara karşı aşı şart

Okul şartları nedeniyle enfeksiyon tehlikesinin yüksek göründüğü zamanlarda önlem için rutin aşı takviminin eksiksiz gerçekleşmesi gerektiğini belirten Dr. Okur, kronik hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı) rahatsızlığı olan çocuklara mevsimsel grip aşısı vurulmasını tavsiye etti. “Eksik aşılar okul öncesi süreçte mutlaka yerine getirilmeli” tavsiyesi verdi.

Görme ve İşitme problemleri çocukları başarısızlığa sürükleyebilir

İşitme kaybının dil ve konuşma becerilerini olumsuz yansıdığını, görme problemlerinin (şaşılık, görme tembelliği, kırma kusurları) ise çocukların huzursuz ve derslerde başarısız olmasına neden olabileceğini belirten Dr. Okur, 4-5 yaş ve okul çağında görme ve işitme taramalarının şart olduğunu vurguladı.

Başarıyı yakalanmak için inşa vücudu beslenme ve uykuyu tam almalı

Çocuklar güne kahvaltı öğünü ile birlikte başlamalı, paketli yiyecekler tüketmemeli, yoğurt ve meyveyi bol yemeliler. Yeterli alınmayan uyku dikkat ve davranış problemlerine kapı aralar. 3-5 yaş için 11-12 saat, 6-12 yaş için 9-10 saat, 13-18 yaş için 8 saat uyku süresi sağlıkları için zorunlu bir ihtiyaç.

Anemi ve tiroit kontrolü çok önemli başarı performansını etkiler

Dr. Okur, anemi ve tiroit hormonlarının okul başarısını direkt etki ettiğine değindi: “Anemi tedavisi çocuklarda fark edilen derecede bir iyileşme sağlar. Tiroit hormonlarının sağlıklı değerlerde olması, zihinsel çalışmalarda bize yardımcı olur.” Dedi

Ebeveynlere önemli uyarılarda bulunan doktor ‘’Sağlık kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir konu’’

Dr. Okur, ailelerin çocukları için yeni eğitim döneminde sağlıklı ve kuvvetli bir adım atmaları için okul öncesi sağlık tedbirlerini yerine getirmelerini tavsiye etti. Bu önlemler sonucunda, çocukların akademik ve sosyal becerilerini güçlenecek ve sağlıklı bir sürecin ilk adımları atılmış olacak.