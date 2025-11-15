Ev hijyeninden bahsedildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak tuvalet gelir. Ancak uzmanlara göre banyoların en kirli alanı sanıldığı gibi klozet çevresi değil, sürekli kullanılan banyo paspasları. Ukrayna’da birçok evde paspas kullanılmamasının arkasında da bu hijyen gerekçesi bulunuyor.

Sürekli nemli kalan yüzeyler mikroorganizmalar için ideal ortam oluşturuyor

Duştan çıkan herkesin adım attığı paspaslar, su ve sabun kalıntıları nedeniyle daima ıslak ve nemli kalıyor. Bu ortam, küf ve mikroorganizmaların kısa sürede çoğalmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar, özellikle düzenli yıkanmayan paspasların zaman içinde kötü kokuya ve yoğun bakteri birikimine neden olabileceğini belirtiyor.

Sifon sonrası yayılan mikro zerrecikler riski artırıyor

Tuvalet sifonu çekildiğinde havaya karışan mikrop yüklü küçücük zerreciklerin paspas yüzeyine kolayca yerleştiği ifade ediliyor. Böylece banyo paspasları hem nem hem de ortamda dolaşan mikro parçacıklar nedeniyle hijyeni tehdit eden en önemli eşyalardan biri haline geliyor.

Ukraynalılar neden paspas kullanmıyor?

Uzmanların uyarıları, bazı ülkelerde alışkanlıkların değişmesine yol açmış durumda. Ukrayna’da pek çok evde banyo paspasının hiç kullanılmadığı ya da sık sık değiştirilerek açık havada kurutulduğu belirtiliyor. Bu tercihin temel sebebi, paspasların bakteri yuvasına dönüşme riskinin yüksek olması.

Hijyen için uygulanması gereken temel adımlar

Paspas kullanmak isteyenler için uzmanlar belirli temizlik adımlarının zorunlu olduğunu vurguluyor. Buna göre her duştan sonra paspasın banyodan çıkarılarak kurutulması öneriliyor. Haftada en az bir kez yıkanması, köşelerin fırçayla detaylı şekilde temizlenmesi ve temizlik sonrası dik şekilde tamamen kurutulması gerekiyor. Ulaşılması zor bölgeler için eski bir diş fırçası kullanılması da tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre banyo hijyeninde doğru uygulamalar hem sağlık açısından önem taşıyor hem de ev ortamının genel temizliğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle paspas kullanımında düzenli bakım ve doğru temizlik adımlarının ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.