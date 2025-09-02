Şule Aydın, Halk TV’de sunduğu “Kayda Geçsin” programıyla tanınan deneyimli bir gazeteci. 11 Mart günü kanaldan ayrıldığını duyurması, medya dünyasında ve izleyiciler arasında geniş yankı buldu. Aydın’ın ayrılığı, özellikle Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportajın ardından yaşanan tartışmalarla ilişkilendiriliyor. Yeni adresinin NOW TV olduğu belirtilen Şule Aydın’ın hayatı, kariyeri ve ayrılık süreci merak konusu.

Şule Aydın kimdir?

Şule Aydın, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine basın-yayın kuruluşlarında başlayan Aydın, zamanla televizyon ekranlarında tanınan bir isim haline geldi. Tele1’de Enver Aysever ile “Ayrıntılar” programını sundu ve Halk TV’de “Kayda Geçsin” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güçlü yorumları ve akıcı sunumuyla dikkat çeken Aydın ekranda kendine has bir izleyici kitlesi oluşturdu. Sosyal medyada @aydinsule1 hesabıyla aktif olan Aydın, 1 milyona yakın takipçiye sahip. Doğum tarihi net bilinmese de, 1970’li yılların sonu veya 1980’li yılların başında doğduğu tahmin ediliyor.

Halk TV’den neden ayrıldı?

Şule Aydın, 11 Mart 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu: “Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine teşekkür ederiz.” Ayrılığın temel nedeni, Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportajın yayınlanması. Bu röportaj, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu gibi gazetecilerin tepkisini çekti. Aydın da bu karara karşı çıkarak istifa etti. Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu, röportajın bir “yol kazası” olduğunu ve kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını belirtti. Ancak, bu durum istifa dalgasını engelleyemedi ve Aydın’ın yanı sıra diğer “Kayda Geçsin” ekibi üyeleri de kanaldan ayrıldı.

Yeni adresi NOW TV

Şule Aydın’ın yeni adresi NOW TV oldu. 1 Eylül 2025’te sosyal medyada yayılan bilgiler, Aydın’ın NOW TV’de program yapmaya başladığını gösteriyor. Yeni kanalında hangi formatta bir program sunacağı henüz netleşmese de, Aydın’ın deneyimi ve güçlü ekran varlığı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Kayda Geçsin” ekibinin bir kısmı da YouTube’da kendi kanallarında yayın yapmaya karar verdi, ancak Aydın’ın NOW TV tercihi, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını işaret ediyor. Aydın’ın bu yeni dönemde nasıl bir içerik sunacağı ve izleyiciyle nasıl bir bağ kuracağı merakla bekleniyor.