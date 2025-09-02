Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın bir otomobilde başından vurularak öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 31 Ağustos 2025 gecesi yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve genç kızın trajik ölümü hakkında detaylar merak konusu oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Hiranur Nilgün Aygar kimdir?

Hiranur Nilgün Aygar, 16 yaşında Mersin’de yaşayan bir genç kızdı. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde ikamet eden Aygar, hayatının baharında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Genç kızın kişisel hayatı, eğitimi veya ailesi hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler sınırlı. Ancak, olay sonrası sosyal medyada paylaşılan son gönderileri, onun neşeli ve hayat dolu bir genç olduğunu gösteriyor. Hiranur’un ölümü, Mersin ve çevresinde büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın detayları

Olay, 31 Ağustos 2025 gecesi Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki bir otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Hiranur’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olay, önce intihar olarak değerlendirilse de şüphelilerin çelişkili ifadeleri soruşturmayı farklı bir yöne taşıdı.

Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve üç şüpheliyi gözaltına aldı: H.A.Ş. (19), N.Ç. (20) ve M.Z. (27). H.A.Ş., Hiranur’un yaklaşık iki aydır kız arkadaşı olduğunu ve olay gecesi arkadaşlarının asker eğlencesinden döndüklerini belirtti. İlk ifadesinde, Hiranur’un tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ateş ettiğini iddia etti. Ancak, ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla tabancayı Hiranur’un alnına dayadığını ve silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi. Şüpheliler, Hiranur’u hemen hastaneye götürmek yerine Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi’nde Müftü Deresi yakınlarına bıraktı. Çelişkili ifadeler üzerine polis, şüphelilerin sorgusunu derinleştirdi ve soruşturma sürüyor.