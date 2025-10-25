Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü İlkokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ÇEDES projesi kapsamında Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi. Etkinlikte toplanan gelir, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Geleneksel lezzetlerle dayanışma

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde düzenlenen hayır çarşısı, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladı.

Velilerin el emeğiyle hazırladığı nohutlu pilav, bulgur pilavı, Kemalpaşa tatlısı ve köy yoğurdu gibi geleneksel lezzetler, katılımcıların beğenisini kazandı. Köy halkı etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, küçükten büyüğe herkes Gazze için seferber oldu.

Gelir Gazze’ye gönderilecek

Etkinlik sonunda elde edilen gelirin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili yardım hesabına aktarılacağı bildirildi.

Okul yönetimi, öğrenciler ve veliler, bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergiledi.