Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklara tarım bilinci kazandırmak ve üretim kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliğini tamamladı. Bu yıl “Kooperatifçilik” temasıyla gerçekleştirilen kamp, Nurettin Karaman İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Kamp boyunca öğrencilere tarımın önemi, üretimde dayanışmanın gücü ve kooperatiflerin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Program sonunda düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklar”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin amacının çocuklara tarım sevgisini aşılamak olduğu vurgulandı: “Tarım ve Orman Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ‘Kooperatifçilik’ temasıyla Nurettin Karaman İlkokulu 4. sınıflarla yürüttüğümüz Lider Çocuk Tarım Kampı sonunda yaptığımız bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Geleceğimizin teminatı olan bütün öğrencilerimize başarılarla dolu, sağlıklı ve güzel günler dileriz.”

Tarımın geleceği için erken farkındalık

Etkinliğin, çocukların hem doğayla iç içe olmalarını hem de üretim süreçlerine ilgi duymalarını sağladığı belirtildi.

Kampın ilerleyen dönemlerde farklı okullarda da tekrarlanacağı ve tarım okuryazarlığının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.