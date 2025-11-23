Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, bir zincir marketten satın alınan sucukla hazırlanan tostu tüketen bir anne ve oğlu, ciddi sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Hastaların durumu yakından takip edilirken, şüpheli sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

Tüketim sonrası ani rahatsızlıklar

Olay, dün akşam saatlerinde F.A. (28) isimli vatandaşın, zincir market şubesinden aldığı sucukla evinde tost hazırlayıp oğlu Ü.A. (12) ile birlikte yemesiyle başladı. Tostu yedikten kısa bir süre sonra anne ve oğlu, şiddetli karın ağrısı ve kusma gibi semptomlar göstermeye başladı. Aile fertlerinin yaşadığı bu ani rahatsızlıklar, durumu hızla acil bir vakaya dönüştürdü.

Acil müdahale ve tedavi süreci

Yaşanan rahatsızlıklar üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından adrese sevk edilen sağlık personeli, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumları ciddiyetini koruyan F.A. ve Ü.A., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, anne ve oğulun tedavileri halen devam etmekte olup, sağlık durumları yakından izlenmektedir.

Hukuki süreç başlatıldı şikayetçi oldu

Olayın ardından hastane polisi tarafından ifadesi alınan F.A., yaşadıkları zehirlenme şüphesi nedeniyle sucuğu aldığı zincir marketten şikayetçi oldu. Yetkililer, zehirlenme şüphesinin kaynağını kesinleştirmek amacıyla tüketilen sucuktan gıda numuneleri alarak detaylı incelemeye gönderdi. Numunelerin laboratuvar sonuçları, olayın nedeni hakkında kesin bilgiyi ortaya koyacak.