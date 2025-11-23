Son Mühür / Osman Günden - MKE tarafından yapılan açıklamada, “ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan toplam 14 ülkeden 30 kişilik askerî ve diplomatik heyetlere canlı test atışları ile gerçekleştirdiğimiz gösterim ile detaylı bir şekilde tanıttık. Dünya genelinde hızla artan dron tehditlerine karşı etkin-basit-ucuz yaklaşımı ile geliştirdiğimiz MKE TOLGA YHSS, sahada üstün yeteneklerini ve etkili operasyon kabiliyetini canlı test atışları ile sergiledi. Bu sayede misafir yabancı heyetler, sistemi sahada yakından inceleme ve MKE TOLGA’nın konseptini, mimarisini ve görev yaklaşımını doğrudan gözlemleme fırsatı buldu. Faaliyet sırasında gururumuz MKE TOLGA, komuta kontrol merkezi üzerinden manuel, yarı otonom ve otonom modlarda icra ettiği atışlarda; sistem için özel olarak ürettiğimiz parçacıklı anti-dron mühimmatı kullanılarak senaryolaştırılmış 8 farklı saldırı teşebbüsüne karşı %100 başarı elde etti ve sahadaki etkinliğini bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Osman Günden