Son Mühür- Bu gruplarda paylaşılan mesajlar, suçun açık açık pazarlık konusu haline geldiğini gözler önüne seriyor. “Ev veya dükkan fark etmez, ister bir ister birden fazla kişi ekip ile kurşunlama yapılır. Ödemenin yarısı önce, yarısı iş bitince alınır.” gibi ifadeler, suçun sıradan bir ticari anlaşma gibi sunulduğunu gösteriyor. Bazı mesajlarda “İstanbul içi acil tetikçi aranıyor” ibareleriyle iş ilanı tarzında duyurular bile yer alıyor.

Gençler hedef alınıyor

Yetkililer, bu tür grupların özellikle gençleri hedef aldığını belirtiyor. İşsizlik ve kolay para vaadiyle kandırılan gençler, farkında olmadan ağır cezalara yol açabilecek suç ağlarının içine çekiliyor. Suç örgütleri, “güvenli iletişim” iddiasıyla şifreli uygulamaları kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

“Tetikçi Mekanı” ve “Daltonlar” gibi gruplar

Telegram’da “Tetikçi Mekanı”, “İstanbul Tetikçi” ve “Daltonlar” gibi isimlerle kurulan gruplarda yüzlerce üye bulunuyor. Bu gruplarda sadece tetikçilik değil, uyuşturucu ve silah temini talepleri de açıkça paylaşılıyor. Paylaşımların bir kısmı, doğrudan “müşteri ile hizmet veren” arasında pazarlık şeklinde ilerliyor.

“Bulgar’a geçiş 3000 Euro”

Suç ilanları sadece Türkiye içinde kalmıyor. Bazı mesajlarda yurt dışına insan kaçırma teklifleri bile bulunuyor. “Bulgar’a geçiş 3000 €” ifadesi, kaçakçılığın da bu dijital suç pazarının bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu tür ilanlarda sahte kimlik, yasa dışı geçiş planları ve “rehberlik” hizmeti adı altında kaçakçılık organizasyonları dikkat çekiyor.

Dijital çağın yeni tehlikesi

Uzmanlar, dijital suç ağlarının yalnızca bireyleri değil, toplumsal güvenliği de tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Sanal ortamda kolaylıkla erişilebilen bu tür gruplar, suçun anonimleşmesini sağlıyor ve iz sürmeyi güçleştiriyor.