Gezegen hareketlerinin yoğunlaştığı bu dönemde bazı burçlar adeta şans mıknatısına dönüşecek. İşte şubat ayında yıldızların en çok desteklediği 5 burç ve onları bekleyen güzel gelişmeler.

1. Kova burcu: şubat 2026'nın tartışmasız yıldızı

2026 yılındaki güneş tutulmaları Kova burcunda gerçekleşecek ve en çok dikkat çeken burçlardan biri Kova olacak. 17 Şubat'taki güneş tutulması, Kova burcu mensupları için kimlik ve yaşam hedefleriyle ilgili güçlü bir yenilenme sürecini tetikleyecek. Plüton'un Kova burcuna yerleşmesiyle birlikte köklü değişimler, güçlenme ve kariyer ile finans alanında yükseliş öne çıkacak. Kısacası şubat ayında sahneye en güçlü adımı atan burç Kova olacak.

2. Koç burcu: Satürn desteğiyle sağlam temeller

Satürn'ün Koç burcunda ilerlemesi, Koçlara kararlılık, düzen ve istikrar getirecek. Ayın başında gerçekleşecek Aslan dolunayı Koç burcunu zirveye çağıracak; yaratıcılık ve cesaretle dolu günler kapıda. Şubat ayı Koçlar için hızlı kazanımlardan ziyade sağlam temellerin atıldığı bir dönem olacak.

3. Balık burcu: kariyer ve finansta büyük açılım

Özellikle şubat itibarıyla Balık burçlarının önü açılacak ve kariyer ile finans alanında büyük bir akış dönemi başlayacak. Güneş'in burcunda parlamasıyla birlikte Balıkların enerjisi tavan yapacak ve kendilerini yeniden keşfetme fırsatı bulacaklar. Uzun süredir sabırla bekleyen Balık burcu mensupları, şubat ayında bunun karşılığını almaya başlayacak.

4. Aslan burcu: dolunayın ışıltılı etkisi

Aslanlar 2026'da aşk hayatlarında büyük değişimler yaşayabilir; güneş tutulması Aslan burçları için yeni bir ilişkiyi veya önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Şubat başındaki Aslan dolunayı, bu burcun mensuplarına görünürlük, takdir ve yaratıcı projelerde zirve anları sunacak. Özellikle iş hayatında emeklerin karşılığını alma zamanı geldi.

5. İkizler burcu: yenilik rüzgarı kapıda

Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesi, bu burca güçlü bir yenilik enerjisi getiriyor. İkizler, iletişim yetenekleriyle parlayacak ve beklemedikleri kapıların açılmasına tanıklık edecek. Şubat ayı İkizler için keşif, öğrenme ve beklenmedik fırsatlarla dolu bir dönem olacak.

Şubat 2026 şans sıralaması özet tablosu

Sıra Burç Öne çıkan alan Şans seviyesi 1 Kova Kariyer, dönüşüm, yeni başlangıçlar ⭐⭐⭐⭐⭐ 2 Koç İstikrar, kariyer, disiplin ⭐⭐⭐⭐⭐ 3 Balık Finans, kariyer, enerji ⭐⭐⭐⭐ 4 Aslan Aşk, görünürlük, yaratıcılık ⭐⭐⭐⭐ 5 İkizler İletişim, yenilik, fırsatlar ⭐⭐⭐⭐

Şubat 2026'da dikkat edilmesi gereken kritik tarihler

Ayın en önemli astrolojik olayları şöyle sıralanıyor:

1 Şubat: Aslan burcunda dolunay — yaratıcılık ve kariyer enerjisi zirveye ulaşıyor.

13-14 Şubat: Satürn'ün Koç burcuna geçişi — disiplin ve sorumluluk dönemi başlıyor.

17 Şubat: Kova burcunda güneş tutulması — yılın en güçlü yeni başlangıç enerjisi.

20 Şubat: Satürn-Neptün kavuşumu Koç burcunda — yaklaşık 36 yılda bir gerçekleşen nadir bir olay.

26 Şubat: Merkür retrosu başlıyor — iletişim ve sözleşmelerde dikkatli olunması gereken dönem.