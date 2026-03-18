Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi bu sezon da heyecan verici bir yarışa sahne oluyor. Galatasaray'ın da son 16 turunda mücadele ettiği turnuvanın finali, Macaristan'ın başkentindeki 65 bin kapasiteli Puskás Arena'da gerçekleşecek. Garanti BBVA'nın bu özel kampanyasıyla Türk futbolseverlere sunulan fırsat büyük ilgi gördü.

Çekilişte kimler kazandı?

Yapılan çekilişte üç kişi asil talihli, üç kişi ise yedek talihli olarak belirlendi. Asil kazananlar finali yerinde izleme hakkını elde ederken, yedek talihliler ise asil kazananların haklarını kullanmaması durumunda devreye girecek. Her kazanan, yanında bir kişiyle birlikte çift kişilik bilet hakkından yararlanacak.

Asil talihliler Serat Torun (Antalya), Hakan Coşgun (Ankara) ve Kezban Ergin (İstanbul) olarak açıklandı. Yedek talihliler ise Zafer Tınas (Balıkesir), Fatma Kılıç Avcıoğlu (Şanlıurfa) ve Serdar Akgün (Ankara) oldu.

2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da (CEST 18.00) Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. 2019 yılında hizmete açılan modern stat, daha önce UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı. UEFA, bu sezondan itibaren final maçlarının başlama saatini 21.00'dan 18.00'a (yerel saat) çektiğini duyurmuştu. Turnuvada son 16 rövanş maçları bu hafta oynanırken, kupayı kaldıracak takım Mayıs sonunda belli olacak.

UEFA bilet başvuruları nasıl yapılıyor?

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için genel bilet satışını çekiliş (lottery) yöntemiyle yürütüyor. Futbolseverler UEFA'nın resmi bilet platformu üzerinden başvuru yapabiliyor ve her kullanıcı en fazla iki bilet talep edebiliyor. Ödeme yalnızca çekilişte hak kazanan kişilerden alınıyor. UEFA, özellikle karaborsa ve sahte bilet satışlarına karşı taraftarları uyarıyor. Bu yılki finalde tüm biletlerin dijital olacağı ve UEFA mobil uygulaması üzerinden erişilebileceği açıklandı. Garanti BBVA gibi sponsorluk kampanyalarıyla sunulan bilet fırsatları ise resmi satış dışında futbolseverlere alternatif bir şans tanıyor.