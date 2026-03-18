Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği Delikanlı, İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen güçlü bir aşk ve intikam hikayesi anlatıyor. Dizinin yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ve Recai Karagöz paylaşırken, senaryosu Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alındı.

Melis Sezen hangi rolde oynuyor?

Melis Sezen'in canlandırdığı Hazan, güzelliğinin ardında kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden genç bir kadın. Mahallesinin dar sınırlarını aşmayı hayal eden Hazan, annesinin baskısı ve çevresindeki zorluklar arasında sıkışıp kalıyor. Kalbinde taşıdığı Yusuf'a derin bir sevgi beslemesine rağmen hayatın gerçekleri onu beklenmedik seçimler yapmaya zorluyor. Yusuf'un yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönmesi ise Hazan'ın bastırdığı duygularla ve geçmişin gölgeleriyle tekrar yüzleşmesine neden oluyor.

Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosu

Dizide Mert Ramazan Demir, İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen ve haksızlığa boyun eğmeyen Yusuf karakterini canlandırıyor. Güçlü kadronun diğer isimleri arasında Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş yer alıyor.

Delikanlı dizisinin konusu ne?

Delikanlı, ailesini ayakta tutmaya çalışan Yusuf'un ilk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayat kurmayı hayal ederken kaderin onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürüklemesini konu alıyor. Yıllar sonra farklı bir kimlikle dönen Yusuf için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Geçmişin yaraları ve saklanan sırlar, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacak.

Melis Sezen kimdir?

1997 doğumlu Melis Sezen, Türk televizyon ve sinema dünyasının en parlak genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle büyük çıkış yakalayan Sezen, ardından Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uluslararası platformlarda da adından söz ettiren oyuncu, şimdi Delikanlı ile kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla Delikanlı, yakında Show TV'de izleyiciyle buluşacak.