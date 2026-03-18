Bayram öncesi yoğunluk yaşayan sağlık kuruluşlarında özellikle kronik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan vatandaşlar, arefe gününde reçete yazdırma imkanı olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte 19 Mart 2026 arefe günü sağlık ocakları ve aile hekimliklerinin çalışma durumu.

19 Mart arefe günü sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü olan 19 Mart Perşembe, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri (ASM) yarım gün hizmet verecek. Kamuda uygulanan genel tatil düzenlemesine paralel olarak sağlık ocakları sabah saatlerinden öğlene kadar açık olacak, öğleden sonra ise kapalı olacak.

Arefe günü aile hekimlikleri çalışıyor mu?

Aile hekimlikleri de arefe günü yarım gün mesai yapacak. Randevusu olan vatandaşlar sabah saatlerinde hekimlerine başvurabilecek. Ancak öğleden sonra hizmet verilmeyeceği için ilaç yazdırma, kan tahlili ve muayene gibi işlemler için sabah erken saatlerde başvuru yapılması tavsiye ediliyor.

Bayram günlerinde sağlık hizmeti nasıl alınır?

Ramazan Bayramı süresince yani 20-22 Mart tarihleri arasında aile hekimlikleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Bu dönemde acil sağlık ihtiyaçları için 112 acil servis, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi eczaneler de bayram boyunca vatandaşlara ilaç temin imkanı sunacak. Vatandaşların bayram öncesinde kullandıkları ilaçların stoğunu kontrol etmesi ve gerekli reçetelerini arefe gününün sabah saatlerinde yazdırması öneriliyor.

Hastaneler arefe günü ve bayramda açık mı?

Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin acil servisleri arefe günü ve bayram tatili boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Poliklinik hizmetleri ise arefe günü yarım gün çalışacak, bayram günlerinde kapalı olacak. Özel hastanelerin çalışma saatleri ise kurumdan kuruma farklılık gösterebileceğinden vatandaşların önceden bilgi alması faydalı olacak. Acil olmayan sağlık ihtiyaçları için bayram sonrasına randevu planlamak da pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.