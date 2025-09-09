Suat Özçağdaş, İzmir doğumlu psikolog ve siyasetçi. 18 Temmuz 1973 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Özçağdaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra hem akademik hem de sivil toplum alanında aktif rol oynadı. Bir süre ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı ve sonrasında Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi kurumlarda yerel ve uluslararası yöneticilik yaptı.

Kimdir: Suat Özçağdaş’ın Kariyeri ve Akademik Hayatı

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla 2011 yılında Türkiye’nin ilk Sosyal İnovasyon Merkezi’ni (SİM) kurdu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri verdi. Sosyal inovasyon, gönüllülük, afet yönetimi, psikososyal destek alanlarında çok sayıda projede gönüllü ve danışman olarak faaliyet yürüttü. Afet sonrası psikososyal hizmetler, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum çalışmalarıyla tanındı. Bilim Kahramanları Derneği, Soma Dayanışma Ağı ve Türk Psikologlar Derneği gibi kurumlarda gönüllülük faaliyetlerini sürdürmektedir.

Siyasi Yaşamı ve Güncel Pozisyonu

Siyasi hayatına 1992 yılından itibaren Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de başlayan Özçağdaş, 2020 yılında CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 2023 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul 1. Bölge milletvekili olarak seçildi. Başta eğitim politikaları olmak üzere CHP’de Parti Meclisi Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı (Milli Eğitim Politikalarından Sorumlu) görevlerinde bulunuyor.

Nereli ve Kişisel Bilgiler

Suat Özçağdaş, aslen İzmirli ve 1973 doğumlu olması nedeniyle 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Evli ve bir çocuk babası olan Özçağdaş, sosyal adalet ve inovasyon alanında Türkiye’de öncü isimler arasında yer almaktadır. CHP çatısı altında İstanbul milletvekili olarak görev yaparken, toplumsal katkı ve yenilikçi politika geliştirme konularında çalışmalarını sürdürüyor.