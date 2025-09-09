Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mali müşavir ve siyasetçi kimliğiyle bilinen İstanbul 3. Bölge milletvekili. 1 Mayıs 1974’te Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Karabat, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı, ardından 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mali müşavirlik ve uluslararası finans alanlarında çalıştı, Türkiye’nin önde gelen firmalarında yöneticilik yaptı ve İstanbul’da kendi mali müşavirlik bürosunu kurdu.

Kimdir: Özgür Karabat’ın Özgeçmişi ve Siyasi Yaşamı

Çocukluğundan itibaren aktif siyasetle ilgilenen Karabat, CHP’de partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 2009 yılında Başakşehir İlçe Başkanlığı’na seçildi, bu görevi iki dönem üst üste devam ettirdi. 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı olarak sahada yer aldı. 2018 ve 2023 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul 3. Bölge milletvekili seçildi. TBMM’de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento Komisyonu’nda görev aldı, ayrıca Parti Meclisi üyesi ve CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak parti yönetiminde aktif rol üstleniyor.

Nereli, Nerenin Milletvekili?

Özgür Karabat aslen Tokat'ın Niksar ilçeli ve bu kökeniyle Anadolu’nun eğitimli ve toplumsal sorumluluk sahibi ailelerinden birinin üyesi olarak tanınıyor. Ancak milletvekili olarak İstanbul’u temsil ediyor; hem 27. hem 28. dönem TBMM’de İstanbul 3. Bölge milletvekili olarak görev yapıyor. Parti politikalarını ve finansal süreçlerini yöneten Karabat, İstanbul’da ailesiyle yaşıyor ve siyaset dışında da mali müşavirlik mesleğine devam ediyor.

Kişisel Yaşamı ve Güncel Görevleri

Özgür Karabat, üniversite yıllarında tanıştığı Dilek Karabat ile 2000 yılında evlendi ve bir çocuk babasıdır. Kapsamlı finans, dış ticaret ve ekonomik yönetim bilgisiyle CHP’de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Siyasette toplumsal sorumluluk ve parti yönetimi açısından öne çıkan isimlerden biri olarak aktif siyaset hayatını sürdürüyor