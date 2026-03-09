Et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tüketiciler artık kasap tezgâhında daha dikkatli davranıyor. Özellikle kıyma alırken yapılan küçük kontroller, hem sağlık hem de bütçe açısından önemli hale geldi.

Son dönemde bazı kasap ve marketlerde bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı yönündeki şikayetlerin arttığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle gıda uzmanları, tüketicilerin alışveriş sırasında birkaç basit kontrolü ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.

Rengine bakmak ilk ipucu olabilir

Uzmanların verdiği bilgilere göre taze kıymanın rengi canlı kırmızı olur. Bu renk, etin henüz taze olduğunu gösteren en önemli işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak kıymanın rengi griye ya da kahverengiye dönmüşse dikkatli olmak gerekiyor. Bu durum genellikle etin bozulmaya başladığını gösteriyor. Tüketicinin böyle bir ürünü almaması tavsiye ediliyor.

Koku her şeyi ele verebilir

Kıyma kontrolünde en basit yöntemlerden biri de koklamak. Bozuk kıymanın kokusu oldukça keskin oluyor.

Uzmanlar, ekşi ya da çürük kokuyu andıran bir koku hissedildiğinde ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Böyle bir durumda kıymanın bozulmuş olma ihtimali çok yüksek.

Dokunma testi de önemli

Taze kıymanın dokusu genellikle hafif nemli ve sıkı olur. Ele alındığında fazla yapışkan bir his bırakmaz.

Ancak kıyma ele alındığında yapışkan bir his bırakıyorsa bu durum bozulma belirtisi olabilir. Uzmanlara göre tüketici bu küçük detayı gözden kaçırmamalı, çünkü çoğu kişi bu kontrolü yapmayı unutuyor.

Son kullanma tarihini kontrol etmek gerekiyor

Paketli ürünlerde üretim ve son tüketim tarihi mutlaka incelenmeli. Tarihi geçmemiş olsa bile ürünün soğuk zinciri bozulmuş olabilir.

Uzmanlar bu noktada özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü uygun koşullarda saklanmayan et ürünleri, tarihi geçmeden de bozulabiliyor.

Uzmanlardan saklama uyarısı

Gıda mühendisleri kıymanın buzdolabında en fazla iki gün saklanması gerektiğini hatırlatıyor. Daha uzun süre saklanacaksa derin dondurucu tercih edilmesi öneriliyor.

Derin dondurucuda ise kıymanın üç ayı geçmeden tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. Açıkta satılan ve kıyma makinesinde karıştırılan ürünlerin ise daha hızlı bozulabildiği ifade ediliyor.

Tüketicilerin alışveriş sırasında güvenilir kasapları tercih etmesi, kıymanın rengine bakması, koklaması ve dokusunu kontrol etmesi öneriliyor. Uzmanlara göre bu basit kontroller aslında çok büyük bir riski önleyebilir. Bazen küçük bir bakış ya da kısa bir kontrol, sağlığı koruyan en önemli adım olabiliyor.