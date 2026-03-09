Anadolu coğrafyasının bilinen bitkilerinden menengiç, son yıllarda yalnızca geleneksel tüketim ürünü olmaktan çıkarak farklı sektörlerin de ilgisini çeken bir hammadde haline geldi. Halk arasında çitlembik veya bıttım olarak anılan bu bitki, hem gıda sektöründe hem de kozmetik üretiminde kullanılmaya devam ediyor.

Antep fıstığının yabanisi olarak bilinen menengiç, doğal olarak yetişmesi nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde dikkat çekiyor. 2026 yılı itibarıyla menengiç ürünlerine olan talebin giderek arttığı ifade ediliyor. Bu durum, bitkinin ekonomik değerini de yukarı çekmiş durumda.

Menengiç ürünlerinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor

Yılın ilk aylarında piyasada bulunan işlenmiş menengiç ürünlerinde farklı fiyat aralıkları görülüyor. Özellikle tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği menengiç kahvesi dikkat çekiyor.

500 gramlık paketler halinde satılan menengiç kahvesinin fiyatı 425 TL ile 570 TL arasında değişiyor. Daha yoğun kıvama sahip macun formundaki ürünlerde ise kilogram fiyatının 750 TL bandına kadar yükseldiği belirtiliyor.

Ham ürün olarak satılan kurutulmuş tane menengiçte ise fiyatlar hasat miktarına göre değişiyor. Piyasada bu ürünün kilogramı genellikle 400 TL ile 550 TL arasında alıcı buluyor.

Kozmetik sektöründe de kullanılıyor

Menengiç yalnızca gıda ürünlerinde değil, kozmetik sektöründe de kullanılan bir hammadde. Özellikle menengiç yağından elde edilen bıttım sabunları, geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanıyor.

Bu sabunların kilogram fiyatı ise saflık oranına göre değişiyor. Piyasada kilogram fiyatının yaklaşık 350 TL ile 600 TL arasında olduğu görülüyor. Bu durum, menengiç yağının farklı sektörler için önemli bir ham madde olduğunu gösteriyor.

Geniş kullanım alanı dikkat çekiyor

Menengiç bitkisi, meyvesinden yağına kadar birçok farklı şekilde değerlendirilebiliyor. Gastronomi alanında en çok bilinen kullanım şekli menengiç kahvesi üretimi.

Kafeinsiz bir içecek olarak bilinen bu kahve, özellikle alternatif kahve çeşitleri arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Bitkinin antiseptik özellikleri bulunduğu ve geleneksel tıp kaynaklarında da yer aldığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar menengiç ürünlerinin solunum yollarını rahatlatıcı etkilerinden ve sindirim sistemine destek olabileceğinden de söz ediyor. Bu durum talebi artıran önemli nedenlerden biri olarak görülüyor.

Tarımsal sürdürülebilirlik açısından önemli

Menengiç ağaçları özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Aynı zamanda Antep fıstığı üretiminde anaç olarak kullanılması, bitkinin tarımsal açıdan değerini daha da artırıyor.

Uzmanlara göre menengiçin endüstriyel işleme kapasitesinin geliştirilmesi, yerel ekonomiler için önemli bir fırsat oluşturabilir. Ürünün işlenmesi ve pazarlanmasıyla birlikte hem bölgesel kalkınmaya hem de ihracat potansiyeline katkı sağlanabileceği ifade ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen bu bitkinin son yıllarda daha fazla ilgi görmesi ise dikkat çekiyor. Bir zamanlar kırsalda toplanan sıradan bir ürün gibi görülen menengiç, bugün hem gıda hem de kozmetik sektöründe önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu yüzden talep giderek artıyor ve piyasa hareketlenmeye devam ediyor.