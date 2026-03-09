2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili yaklaşırken öğretmenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri ek ders ödemesi oldu. Bu yıl takvim Ramazan Bayramı ile çakıştığı için ara tatil dönemi normal akışın dışında değerlendiriliyor. Öğrenciler için tatil 16 Mart haftasında başlarken, öğretmenlerin mesleki çalışma programını çevrim içi tamamlaması planlanıyor.

Asıl soru ise ek ders ücretinde kesinti olup olmayacağı. Mevcut takvim ve mesleki çalışma düzeni birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlere ara tatilde yapılan mesleki çalışmalar karşılığında ödeme yapılması bekleniyor. Ancak 20 Mart 2026 Cuma gününün Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle bu gün için ek ders yazılmaması öne çıkıyor. Bu nedenle ödeme hesabı beş gün yerine dört gün üzerinden yapılıyor.

Mart ara tatilde öğretmenlere kaç saat ek ders ödenecek?

Ara tatilde yapılacak çevrim içi mesleki çalışmaların 16-19 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülmesi bekleniyor. Bu hesaplamaya göre öğretmenlere günlük 3 saatten toplam 12 saat ek ders ücreti ödenmesi gündeme geliyor. Normal şartlarda beş günlük bir mesleki çalışma haftasında 15 saatlik ödeme oluşabiliyor. Ancak bu kez takvime giren bayram günü nedeniyle toplam saat aşağı çekiliyor.

Buradaki kritik nokta şu: kesinti olarak görülen durum, mevcut ödeme hakkının sonradan azaltılması değil, resmi tatil gününe denk gelen gün için fiili mesleki çalışma planlanmaması. Yani 20 Mart’ın bayram olması nedeniyle o güne ek ders yazılmaması bekleniyor. Bu nedenle öğretmenler için hesaplama dört gün üzerinden yapılıyor.

Ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Ara tatil dönemine ait ek ders ödemelerinin, hesaplamaların tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Okul ve ilçe bazlı işlem hızına göre küçük farklılıklar yaşanabilse de genel uygulamada ek ders ücretleri takip eden ay içinde yatırılıyor.

Özetle mart ara tatilinde öğretmenlerin ek ders ücretinin tamamen kesilmesi beklenmiyor. Çevrim içi mesleki çalışma yapılan günler için ödeme öngörülüyor. Mevcut takvime göre en güçlü hesaplama 4 gün ve toplam 12 saat ek ders üzerinden yapılıyor. Bayram gününe denk gelen 20 Mart için ise ödeme oluşmaması bekleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin gözü şimdi hem çevrim içi seminer programının ayrıntılarında hem de ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelecek uygulama takviminde olacak.