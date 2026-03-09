Vefat haberinin ardından “Ülkü Aker kimdir?”, “Neden öldü?” ve “Hangi şarkıları yazdı?” soruları yeniden gündeme geldi. Müzik dünyasında onlarca unutulmaz esere imza atan Aker, yalnızca bir söz yazarı değil, aynı zamanda bir dönemin duygusunu taşıyan isimlerden biri olarak görülüyordu.

Ülkü Aker kimdir?

Ülkü Aker, İstanbul doğumlu bir söz yazarıydı. Türk müziğinde özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanındı. Aranjman döneminin dikkat çeken kalemlerinden biri olan Aker, zaman içinde yalnızca pop müzikte değil, arabesk ve alaturka eserlerde de üretkenliğini sürdürdü. Ferdi Özbeğen, Ajda Pekkan, Nilüfer, Ayten Alpman, Nil Burak, Selda Bağcan ve Sezen Aksu gibi birçok önemli isim için söz yazdı.

Müzik kariyeri boyunca yüzlerce esere katkı sunan Ülkü Aker, dinleyicinin hafızasında yer eden pek çok şarkının arkasındaki isimdi. 2011 yılında hazırlanan “35 Yılın Şarkıları” projesi de onun müzikte bıraktığı izi yeniden gündeme taşımıştı.

Ülkü Aker neden öldü, en ünlü şarkıları neler?

Ülkü Aker’in ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. İstanbul’da hayatını kaybettiği bilinen usta söz yazarının vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Bu nedenle ölüm nedenine dair kesinleşmeyen bilgileri değil, doğrulanan temel bilgileri esas almak gerekiyor.

Aker’in en bilinen şarkıları arasında “Hür Doğdum Hür Yaşarım”, “Bir Fincan Kahve Olsam”, “Benim Gözüm Sende”, “Eskimeyen Dost”, “Gülünce Gözlerinin İçi Gül üyor ”, “Zor Dostum Zor”, “Tek Başına”, “Bazen”, “Kim Arar Seni Kim Arar”, “Boşvere Boşvere” ve “Sana Ne Kime Ne” öne çıkıyor. Bu eserler, Ülkü Aker’in Türk müziğinde neden bu kadar özel bir yere sahip olduğunu bugün bir kez daha hatırlatıyor.