Türkiye’de özellikle orta segment kullanıcılar arasında yaygın şekilde tercih edilen Xiaomi 13 Lite modeli için yeni bir güncelleme yayımlandı. Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü cihazlara ulaşmaya başladı. Güncelleme, sisteme yeni özellikler kazandırırken cihazın yazılım yolculuğunda son büyük adım olarak görülüyor.

Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere göre HyperOS 3 ile birlikte sistem performansında yaklaşık yüzde 30 oranında optimizasyon sağlanıyor. Kullanıcı arayüzünde de dikkat çeken bazı değişiklikler bulunuyor.

Güncelleme ile gelen yeni özellikler

Yeni sürümle birlikte telefona bazı dikkat çekici yenilikler eklenmiş durumda. HyperIsland adı verilen ve Dinamik Ada benzeri bir özellik olarak tanımlanan sistem bunların başında geliyor.

Ayrıca arayüzde kullanılan simgeler yenilendi, animasyonlar daha akıcı hale getirildi. Sistem genelinde yapılan düzenlemelerin cihazın kullanımını biraz daha rahatlatması bekleniyor.

Güncelleme ile birlikte Apple ekosistemiyle bağlantıyı artıran bazı özellikler de sisteme dahil edildi. iPhone arama yönlendirme ve MacBook ile ekran paylaşımı gibi işlevler bu kapsamda sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Yapay zeka tarafında da bazı eklemeler yapıldı. Yazma asistanı, ses çevirisi ve galeri içinde gelişmiş görsel arama gibi özellikler kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu özelliklerin özellikle günlük kullanımda küçük kolaylıklar sağlayacağı düşünülüyor.

Xiaomi 13 Lite için yazılım sürecinin sonu yaklaşıyor

2023 yılında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıkan Xiaomi 13 Lite, HyperOS 3 güncellemesiyle birlikte üçüncü büyük Android sürümünü almış oldu. Bu nedenle model için yeni büyük Android güncellemesi beklenmiyor.

Şirketin resmi takvimine göre cihaz için yazılım desteği Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar telefonun yalnızca iki ana güvenlik güncellemesi alması planlanıyor.

Bu sürecin ardından Xiaomi 13 Lite’ın güncel yazılım desteği listesi dışına çıkarılması bekleniyor. Yani cihaz teknik olarak çalışmaya devam edecek olsa da yeni özellikler veya büyük sistem güncellemeleri artık gelmeyecek.

Bir dönem oldukça popüler olan model için böylece yazılım tarafındaki yolculuk yavaş yavaş sona yaklaşmış oluyor. Birçok kullanıcı için ise bu güncelleme biraz garip bir sevinç yarattı. Çünkü yeni özellikler geliyor ama aynı zamanda telefonun güncelleme macerası da burada bitmeye başlıyor.