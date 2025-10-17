Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da son dönemde etkisini artıran şiddetli kuraklık, bölgedeki turistik tesisleri su kaynaklarını koruma yönünde acil ve yenilikçi önlemler almaya sevk etti. Bölgedeki otel işletmecileri, kış ayları boyunca büyük bir su israfının önüne geçmek amacıyla, havuzlardaki mevcut suyu boşaltmama kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, işletmeler havuz sularını düzenli bakım, kimyasal dengeleme ve filtrasyon işlemleriyle koruma altına alarak, suyu bir sonraki yaz sezonunda yeniden kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor. Turizm sektörünün su tasarrufu konusundaki bu hassasiyeti, küresel iklim krizinin yerel düzeydeki etkilerine karşı geliştirilen somut bir yanıt olarak öne çıkıyor.

Bodrum otelcilerinden geniş katılımlı sürdürülebilirlik projesi

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi'nin öncülüğünde, su tasarrufu amaçlı bu önemli projeye 48 otel aktif olarak destek verdi. Dernek Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu uygulamanın iki yıl önce başlatılan bir çalışmanın yeniden hayata geçirilmiş hali olduğunu belirtti. Dengiz, havuz suyunun boşaltılmadan gerekli bakımlarının kış boyunca titizlikle yapılarak gelecek yaza tekrar kullanıma hazırlandığını ifade etti. Ayrıca, otellerin misafirlerine herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için dışarıdan su temini yollarına da başvurduklarını ekledi. Daha kalıcı çözümler arayışında olan 22 otelin ise, deniz suyunu arıtma sistemleri kurma çalışmalarını tamamladığını ve bu suyu hem genel otel kullanımında hem de havuz suyu ihtiyacında değerlendirdiğini aktararak, diğer işletmeleri de bu tasarruf hamlesine destek olmaya çağırdı.

Tasarruf çağrısı tatil köyleri ve özel villalara yöneltildi

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, su sıkıntısının küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olduğunu ve Bodrum'un bu sorunu daha derinden yaşadığını vurguladı. Şahin, "Su artık son derece kıymetli bir kaynak ve sürdürülebilir turizm hedeflerimiz için hayati bir öneme sahip. Havuzları boşaltmayarak bu sene tasarrufa büyük bir destek sağlıyoruz" dedi. Şahin, sadece otellerin değil, bölgedeki tatil köyleri ve özellikle havuzlu villaların da bu bilinçli su tasarrufu hareketine katılımının çok önemli olduğunu dile getirerek, toplumsal bir sorumluluğa dikkat çekti.

Yer altı kaynaklarını koruma bilinci ön planda

BODER Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli de, Bodrum'un yaz aylarında ağırladığı yüz binlerce turist nedeniyle artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığını belirtti. Yaşyerli, sürdürülebilirlik felsefesiyle hareket ederek havuz sularını bir sonraki sezon için koruduklarını ve kış boyunca periyodik bakımlarla kalitesini muhafaza ettiklerini ifade etti. Yer altı su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve korunması gerekliliğine vurgu yapan Yaşyerli, tüm bölge sakinlerini ve işletmeleri suyu sadece düzenli değil, aynı zamanda gerektiği kadar kullanma konusunda daha sorumlu davranmaya davet etti. Bu kolektif çaba ile turizmciler, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hem de gelecek yıllar için su güvenliğini teminat altına almayı amaçlıyor.