Muğla’nın Milas ilçesi, Milas-Yatağan yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında yaşanan silahlı bir olayla sarsıldı. Öğle saatlerinde "alacak-verecek" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve Halil İbrahim Tuzcu (34) ile Ali Taha Demir (19) isimli iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayın tek şüphelisi M.A.Ö. (18), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Fabrika içinde dehşet anları: İki kişi tabancayla vuruldu

Trajik olay, saat 11.30 sularında, Milas-Yatağan karayolu üzerindeki bir yem üretim tesisinde gerçekleşti. İddialara göre, Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında daha önceden var olan "alacak" anlaşmazlığı, fabrikanın içerisinde yeniden alevlendi. Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya evrildi. Kavganın büyümesi üzerine M.A.Ö., yanında bulunan tabancayı çekerek Tuzcu ve Demir’e doğru ateş açtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde, Halil İbrahim Tuzcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Taha Demir’e ise acil müdahale yapıldıktan sonra hemen Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç Demir de hastanede yapılan tüm yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

18 yaşındaki şüpheli gözaltında: Soruşturma başlatıldı

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın faili M.A.Ö., olay yerinden kaçamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, cinayet silahıyla birlikte emniyete götürülerek sorguya alındı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki detaylı incelemelerinin tamamlanmasının ardından, Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir’in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Milas’ta büyük yankı uyandıran bu çifte cinayetle ilgili soruşturma, tüm yönleriyle aydınlatılmak üzere genişletilerek devam ediyor. Emniyet ve savcılık makamları, olayın arka planındaki alacak meselesinin detaylarını ve olası başka faillerin olup olmadığını araştırıyor.