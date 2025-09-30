Trajik olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında yaşandı. Yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen kullanılmayan su kuyusunu temizlemek isteyen Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17) kuyuya girdi. Kısa süre sonra aileleri, dört kişiyle iletişimi kaybetti.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi.

Karbonmonoksit gazı can aldı

Yapılan incelemelerde, kuyuda çalıştırılan jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle dört kişinin zehirlendiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olayı duyan köylüler ve yakınları bölgeye akın etti. Acı haberi öğrenen aileler büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hâkim olamadı.