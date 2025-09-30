Kırıkkale Üniversitesi'nin Yahşihan ilçesi sınırları içindeki kampüs yerleşkesi, öğle saatlerinde yaşanan bir trafik kazasıyla sarsıldı. Üniversite bünyesinde öğrenci taşımacılığı yapan dolmuşlardan biri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza sonucunda dolmuşta bulunan 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine hızla çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kampüste kısa süreli bir hareketliliğe neden olan kaza sonrası, yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazanın detayları ve yaralıların durumu

Kaza, Mustafa B. yönetimindeki 71 K 0027 plakalı kampüs dolmuşunun seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak ağaca çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan öğrenciler yaralanırken, kazayı görenlerin acil ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik birimleri yönlendirildi. Yaralanan 13 öğrenci, olay yerindeki ilk sağlık kontrollerinin ardından hızla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücü gözaltına alındı, kapsamlı inceleme başlatıldı

Kazaya karışan dolmuşun şoförü Mustafa B., olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde ayrıntılı incelemeler yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme nedeni, aracın teknik durumu ve hız sınırı gibi faktörler titizlikle araştırılıyor.