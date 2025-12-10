Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, küresel ve yerel düzeyde giderek artan kuraklık tehdidi ve su kesintilerine karşı somut bir adım attı. Dağca Ünüvar, Berk Polat, Shavkat Kuchkarov, Damir Alkhaov ve İlia Sergeev'den oluşan öğrenci ekibi, hem konut hem de sanayi tipi su tüketimini anlık olarak izleyerek israfı minimize etmeyi amaçlayan HydroTech adlı kapsamlı bir su yönetim sistemi projesi geliştirdi. Bu yenilikçi sistem, akıllı teknolojilerle su kullanım bilincini artırmayı hedefliyor.

Hanelerde bilinçli tüketim: Evsel su takip modülü

HydroTech sisteminin temel bileşenlerinden biri olan Evsel Su Takip Modülü, evlerdeki su sayaçlarından elde edilen verileri derinlemesine analiz ediyor. Bu analiz sonucunda, hane halkı için kişi başına düşen optimal su tüketim limitleri belirleniyor. Modül sayesinde kullanıcılar, kendi su kullanım alışkanlıklarını daha şeffaf bir şekilde görebiliyor ve belirlenen limitler dahilinde daha sorumlu bir tüketim gerçekleştirebiliyor. Bu mekanizma, bireysel düzeyde su yönetimini etkinleştirmeyi amaçlıyor.

Su tasarrufunda oyunlaştırma ve etkileşimli mobil uygulama

Projenin kullanıcı deneyimini merkeze alan mobil uygulaması, su tasarrufunu teşvik etmek için yaratıcı bir yöntem sunuyor. Uygulama, kullanıcının o anki günlük su tüketimini, su azaldıkça görsel olarak küçülen etkileşimli bir "Su Bidonu" ikonografisiyle gösteriyor. Tüketim limitinin aşılması durumunda anlık uyarılar gönderen yazılım, aynı zamanda puan sistemleri, rozetler, mahalleler arası sıralamalar ve günlük görevler gibi oyunlaştırma (gamification) unsurlarıyla tasarrufu eğlenceli ve rekabetçi hale getiriyor. Kullanıcılar elde ettikleri başarıları sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş bir toplumsal farkındalık yayılımına katkıda bulunuyor.

Endüstriyel alanda gerçek zamanlı verimlilik kontrolü

HydroTech, sadece evsel değil, endüstriyel su yönetimine de odaklanıyor. Endüstriyel Su İzleme Modülü, fabrika ve tesisat noktalarına yerleştirilen debi, pH ve sıcaklık sensörleri aracılığıyla su geri dönüşüm verimliliğini kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Bu detaylı veriler, işletmelerin su maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda yerel yönetimlerin su kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmek adına stratejik planlama ve doğru kararlar almasına zemin hazırlıyor.

Ulusal düzeyde uygulanabilir model hedefi ve ödül

"Afete Dirençli Kent Bornova Hackathon’unda (Yenilikçi Fikir Yarışması)" ikincilik ödülünü kazanan HydroTech ekibi, projenin potansiyelinin farkında. Öğrenci geliştiriciler, hazırladıkları bu yenilikçi su yönetim sisteminin sadece İzmir iliyle sınırlı kalmayarak, Türkiye'de su sıkıntısı yaşayan bütün şehirlerde kolaylıkla adapte edilebilecek ve uygulanabilecek kapsamlı bir model haline gelmesini hedefliyor.