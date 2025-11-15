Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşeme çalışmaları sırasında ortaya çıkan bulgular bölgedeki ekipleri şaşkınlığa uğrattı. Altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukurda, çalışanlar beklenmedik şekilde beş adet küp ile karşılaştı. Durumu fark eden ekipler, kazıya ara vererek hemen jandarma birimlerine ve Denizli Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Millattan önce bin 500’lü yıllara uzanıyor

Olay yerine gelen müze uzmanları, küplerin içini incelemeye aldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, küplerin içinde bulunan kemik parçalarının insana ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, kemiklerin milattan önce 1500 yılına kadar uzanan bir döneme ait olabileceğini ifade ederek buluntuların arkeolojik açıdan önemli olduğuna dikkati çekti.