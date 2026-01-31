Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle Adana’da ana arterler, caddeler ve ara sokaklar sular altında kaldı. Yoğun yağış, özellikle altyapı sorunu bulunan bölgelerde su taşkınlarına yol açtı.

Sanayi sitesi “Venedik”e döndü

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Metal Sanayi Sitesi, yağmur sonrası adeta göle döndü. Sokakların tamamen suyla kaplanması nedeniyle yaya geçişi neredeyse imkansız hale geldi.

Çocukluk hayali su baskınında gerçeğe dönüştü

Fiber glas imalathanesinde çalışan Baran Dudukanlı, her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek farklı bir yönteme başvurdu. İmalathanede üretilen kanoyu sokağa çıkaran Dudukanlı, suyla kaplanan yolda kano kullandı.

Araçlarla aynı yolda kano kullandı

Sokaktan geçen araçlarla karşı karşıya gelen kano, ilginç görüntülere sahne oldu. Araçların kanoya yol vermesi çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

“Kano sürmeyi bu sokakta öğrendim”

Yaşadıklarını anlatan Baran Dudukanlı, durumu fırsata çevirdiğini belirterek, “Çocukluk hayalim kano sürmekti.

Yağmurdan sonra yollar göle döndü. Ben de bu hayalimi burada gerçekleştirdim. Kano sürmeyi bu sokakta öğrendim” dedi.

Esnaftan altyapı tepkisi: “Her yağmurda Nuh Tufanı”

Sanayi sitesi esnafı ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Esnaflardan Kadir Dudukanlı, sorunun kronik hale geldiğini söyleyerek,

“Her yağmurdan sonra Metal Sanayi Sitesi bu hale geliyor. Yürümek imkansız. Artık kanoyla alışveriş yapıyoruz. Burası Nil Nehri’ne döndü. Her yağmurda Nuh Tufanı’nı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.