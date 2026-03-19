İçişleri Bakanlığı, 2026 Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil döneminde artacak trafik yoğunluğuna karşı ülke genelinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş tedbirleri uygulanacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Türkiye genelinde 313 bini aşkın polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli görev yapacak. Otoyollarda radar, drone ve helikopterlerle denetimler artırılırken, hız ihlallerine karşı 7/24 kontrol sağlanacak. Otobüsler, terminaller ve dinlenme tesislerinde de sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

Bayram dönüşü yoğunluğu nedeniyle belirli tarihlerde kamyon, çekici ve tankerlerin bazı güzergâhlarda trafiğe çıkışına kısıtlama getirilecek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı 16 ilde ek trafik tedbirleri uygulanacak.

Amaç, bayram süresince trafik güvenliğini artırmak, kazaları azaltmak ve vatandaşların güvenli seyahatini sağlamak olarak açıklandı.