Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Şehit Yakınları ve Gaziler iftar programında kürsüden önemli açıklamalarda bulunarak, CHP’li belediye başkanlarının vatan sevgisi ile hizmet etmek istediklerinin altını çizdi.

Yankı Bağcıoğlu: Tüm Türkiye’de şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadığı problemlerle ilgili çalışmalar yürüttük

Tüm Türkiye’de şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadığı problemlere dair kapsamlı çalışmalarda bulunduklarını ifade eden ve çok sayıda ziyaret gerçekleştirerek, sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Kasım 2023 ayında olağan kurultaydan sonra her daim desteğini esirgemeyen sayın Özgür Özel’in direktifleriyle tüm Türkiye’de şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadığı problemlerle ilgili çalışmalar yürüttük ve ziyaretlerde bulunduk. Aynı zamanda şehit-gazilerimizle aynı ortamda buluşan kader birliği yapmış asker derneklerini de ziyaret ettik, onların da sorunlarını dinledik.” diye konuştu.

“Tarihin tekerrür etmemesi için ders alınması lazım”

Öte yandan, tutuklu CHP’li belediye başkanları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bağcıoğlu, başkanlara yönelik yapılan operasyonları geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kumpas operasyolarına benzeterek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için en kutsal emanetlerdir. Onlar toprak altındaki ulu köklerimizdir, gazilerimiz ise yaşayan anıtlardır. Bundan bir iki hafta önce İstanbul’da bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde Ekrem İmamoğlu’nun bu ailelere yaptığı büyük desteği gördük, şu anki başkanvekilimiz Nuri Aslan aynı tempoda çalışmaya devam ediyor. Tarihin tekerrür etmemesi için ders alınması lazım.

Yıllar önce kumpas davaları yaşandı ancak maalesef hukuksuzluklar ve adaletsizlikler devam ediyor. Bu adaletsizlikler ve hukuksuzluklar ne yazık ki CHP’li belediyeleri hedef alıyor. Vatan sevgisiyle hizmet etmek isteyen bu kişiler şu anda bundan mahrum bırakılmış durumdalar. Ben en kısa zamanda hukukun galip geleceğine inanıyorum. Bu vesileyle şehit ailelerinin ve gazilerin Türk milletinin emaneti olduğu, cumhuriyetin korucu ve kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bu emaneti en kuvvetli şekilde koruyacağını ifade ediyorum.”