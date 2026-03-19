Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda hem bayram tebriklerini iletti hem de iç ve dış gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik politikalarından ekonomiye, terörle mücadeleden bölgesel gelişmelere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi.

"Cenabıallah'a hamdediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın manevi önemine dikkat çekerek, bayramın Türkiye’ye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Erdoğan, “Sağlık ve afiyet içinde ihya edecek bir bayrama daha eriştiren Cenabıallah'a hamdediyorum” ifadelerini kullanarak, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik açısından taşıdığı değere işaret etti.

Orta Doğu’daki gerilim ve Gazze mesajı

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de geniş yer veren Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti.

İsrail’in saldırılarının sürdüğünü ve insani yardım girişlerinin engellendiğini belirten Erdoğan, Filistin’in farklı bölgelerinde ve Lübnan’ın güneyinde çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca İran ile yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, karşılıklı saldırıların bölgedeki tansiyonu daha da yükselttiğini ifade etti.

“Temkini elden bırakmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin net mesajlar vererek, "86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz.

Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bu ifadelerle Türkiye’nin hem iç hem dış tehditlere karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşikler aşıldı

Erdoğan, yaklaşık 17 ay önce başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinerek, önemli aşamaların geride bırakıldığını söyledi.

Devlet kurumlarının süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde uzlaşı sağlanmasının güvenlik açısından önemli kazanımlar getirdiğini ifade etti.

Süreç kapsamında hazırlanan yol haritasının Meclis çatısı altında değerlendirileceğini belirten Erdoğan, örgütün tasfiyesine yönelik adımların da gecikmeden atılacağını dile getirdi.

Deprem konutlarında büyük ilerleme

Depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin 327 bağımsız bölümün tamamlandığını açıkladı.

Bu çalışmaların, devletin verdiği sözleri yerine getirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye’nin 2025 yılında yüzde 3,6 büyüme kaydettiğini ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu söyledi.

Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı tedbir alındığını ifade etti.

Erdoğan, emeklilerden esnafa kadar tüm kesimlerin bu süreci en az zararla atlatması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

“Türkiye’nin önünü kesmeye müsaade etmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güçlü yönetim kadrosuyla yoluna devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir.”

Bayram tatili için trafik uyarısı

Mesajının sonunda bayram tatiline çıkacak vatandaşlara da seslenen Erdoğan, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Vatandaşların aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini temenni eden Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutladı.