Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını eleştirerek askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep etti.

Riyad’da Dışişleri Bakanları toplantısı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İran’ın bölgedeki saldırgan eylemlerini değerlendirmek üzere istişare toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, İran’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Türkiye, Azerbaycan ve Ürdün’e karşı balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sert bir dille kınandı.

Sivil ve kritik hedeflerin saldırılmasına tepki

Bildiride, yerleşim alanları, konutlar, diplomatik temsilcilikler, petrol ve su arıtma tesisleri ile havalimanlarının hedef alınmasının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, devletlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip oldukları hatırlatıldı.

Diplomasi ve hukuka saygı çağrısı

Ortak metinde, krizin çözümünde diplomasinin öncelikli yol olduğu vurgulanarak İran’a askeri eylemlerini derhal sonlandırma çağrısı yapıldı. Bildiride, uluslararası hukuka, insancıl hukuk kurallarına ve iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, İran ile ilişkilerin geleceğinin, ülkelerin egemenliğine saygı, iç işlerine müdahale etmeme, toprak ihlallerinden kaçınma ve askeri güçlerin bölgeyi tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasıyla şekilleneceği belirtildi.

BM kararlarının uygulanması ve deniz güvenliği

Tahran yönetiminin, 2817 (2026) sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında, bölgedeki milisleri destekleme, finanse etme ve silahlandırma faaliyetlerini durdurması gerektiği vurgulandı. Bildiride ayrıca Hürmüz Boğazı ve Babülmendep gibi stratejik noktalarda deniz güvenliğini tehlikeye atacak adımlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Lübnan ve bölgedeki diğer gelişmeler

Bildiride, Lübnan’ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne destek tekrarlandı. Lübnan devletinin egemenliğinin tüm topraklarda sağlanması ve silahların yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiği vurgulandı. Ortak açıklamada ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu ve bölgedeki yayılmacı politikaları da kınandı.

Bölgesel işbirliği ve koordinasyon mesajı

Dışişleri bakanları, gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve ülkelerinin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için gerekli meşru adımların atılması amacıyla istişare ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.