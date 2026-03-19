Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart Perşembe gününe ilişkin yurt genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Rapora göre, birçok bölgede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca bazı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve çığ riski bulunuyor.

Yurt genelinde parçalı bulutlu hava

MGM’nin değerlendirmelerine göre; yurdun Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde aralıklı yağışlı hava hakim olacak.

Yağışların, doğu ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun Gaziantep ve Kilis dışındaki bölgeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya’nın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgar ve sıcaklık tahminleri

Hava sıcaklıklarında güney ve batı bölgelerde 2-4 derece düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına öngörülüyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Bölge genelinde Edirne hariç aralıklı yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İstanbul: 9°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak

Kocaeli: 9°C, aralıklı yağmur

Ege: Genel olarak aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Kuzey kıyılarda kısa süreli fırtına bekleniyor.

İzmir: 15°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak

Denizli: 16°C, öğleye doğru sağanak

Akdeniz: Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak olacak.

Antalya: 20°C, aralıklı sağanak, gece doğu kesimlerinde kuvvetli

Mersin: 15°C, kuvvetli sağanak

İç Anadolu: Karaman ve Niğde çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Ankara: 10°C, aralıklı yağmur

Konya: 11°C, çok bulutlu, sağanak

Batı Karadeniz: Aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağış görülecek.

Bolu: 7°C, aralıklı sağanak

Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren bazı kesimlerde karla karışık yağış öngörülüyor. Çığ ve kar erimesi riski mevcut.

Trabzon: 11°C, parçalı bulutlu

Amasya: 17°C, sabah saatlerinde yağmurlu

Doğu Anadolu: Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ve Van’ın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum: 8°C, akşam ve gece karla karışık yağmur

Malatya: 11°C, aralıklı sağanak

Güneydoğu Anadolu: Gaziantep ve Kilis dışında yağışlar kuvvetli olacak.

Diyarbakır: 14°C, öğleden sonra sağanak

Şırnak: 17°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağış