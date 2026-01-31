Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ocak Cumartesi günü için ülke genelinde hava durumuna ilişkin uyarı ve tahminlerini yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve birçok bölgede aralıklı yağışlar görülecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM, 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneyi, Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken, Antalya’nın doğusu ve Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanakların beklendiği kaydedildi. Yetkililer, yağışların ulaşımda aksamaya, sel, su baskını, kar erimesi ve çığ riskine yol açabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgarın etkisi ve buzlanma riski

Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamaya, ağaç ve çatı devrilmelerine, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere neden olabileceğini açıkladı. Ayrıca Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılar yapıldı.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek rakımlı eğimli alanlarda kar örtüsünün yoğun olması nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu duyuruldu. MGM, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Çok bulutlu bir hava hakim olacak, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege: Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması öngörülüyor.

Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak, özellikle Antalya’nın doğusu ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu: Bölgede genellikle yağmur ve sağanak bekleniyor; Sivas ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de aralıklı yağışlar etkili olacak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Buzlanma ve don riski bulunuyor.

Doğu Anadolu: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Genel olarak yağmur ve sağanak etkili olacak, yüksek kesimlerde karla karışık yağışlar görülecek. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık ve rüzgar tahminleri

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.