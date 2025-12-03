Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı meydana gelen isale hattı patlaması, bir sitenin bazı evlerinin su basmasına neden oldu. Olay sonrası bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yol çökmesi ve su baskını

Edinilen bilgiye göre Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde isale hattı patladı. Patlayan borudan çıkan tonlarca su önce caddeyi, ardından çevredeki siteyi etkisi altına aldı. Su baskını nedeniyle sitenin bahçesi ve yaklaşık 10 ev zarar gördü. Evlerine su giren site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından MUSKİ ekipleri suyu keserek, patlamanın yaşandığı noktada onarım çalışmalarına başladı. Kargı Caddesi’nde yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Site başkanı: “Sorun çözülmeli”

Sitenin başkanı Sema Erez, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Erez, “4 yıldır buradayım, bu süre içinde 6-7 kez borular patladı. Evlerimiz sürekli su alıyor ve hasarlarımız ciddi boyutlara ulaşıyor.

Belediyeden kalıcı bir çözüm talep ediyoruz. Bu kadar susuzluğun olduğu bir dönemde her damla su kaybı canımızı yakıyor. Şu anda 8-10 evimizi su bastı, bahçelerimiz çamur içinde kaldı. Bu hat sürekli patlıyor” ifadelerini kullandı.

Ev Sahibi: “Her yama bir ay sonra bozuluyor”

Evini su ve çamur bastığını belirten Mihriban Eyrice, “Saat 05.00 civarında boru patladı. Komşumuzun alarmıyla uyandık ve gördüğümüz manzara adeta bir sel gibiydi. Evler ve bahçeler suyla doluydu, bahçem çakıllar içinde kaldı. Bu yol yılda 5-6 kez patlıyor. Her seferinde yama yapılıyor, ancak bir ay geçmeden tekrar patlıyor” dedi.