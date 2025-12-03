Son Mühür- Davete makyajsız haliyle katılan Nebahat Çehre, zarif tarzıyla yine beğeni topladı. Ancak asıl dikkat çeken, yıllardır sakladığı bir moda sırrını açıklaması oldu. Ünlü oyuncu, davette giydiği pantolonla ilgili şu cümleyi kurdu:

“Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum.”

Bu samimi açıklama, kısa sürede hem moda hem de magazin dünyasında gündemin üst sıralarına yerleşti.

“Zamansız stil” ve “tutumluluk” yorumları yağdı

Nebahat Çehre’nin açıklaması sosyal medyada binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, usta oyuncunun zamansız stilini ve tutumlu yaklaşımını övdü. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Usta oyuncunun sade ve zamansız moda anlayışı

Nebahat Çehre’nin 20 yıllık bir parçayı hala kullanması, moda anlayışının da bir yansıması niteliğinde. Çehre, daha önce yaptığı açıklamalarda kendi stil felsefesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Trendleri ve modayı takip ederim ama kurbanı olmamaya çalışırım.

Aksesuarlar benim için her zaman özeldir. Eski ve yeniyi bir arada kullanmayı severim.”