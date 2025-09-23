İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Toplam 64 düzensiz göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Çeşme Açıklarında 42 Göçmen Kurtarıldı

21 Eylül saat 06.15’te Çeşme açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durdurulan botta, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar’da 22 Göçmen Kurtarıldı

Aynı gün saat 11.00’de Seferihisar açıklarında başka bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine TCSG-107 Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botta, aralarında 4 çocuğun bulunduğu 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 64 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.