İzmir’in Ödemiş ilçesinde tapu ve kadastro ile vergi dairesinin hizmet verdiği kamu binasında yaşanan uygulama vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Üç katlı binada bulunan tüm tuvaletlerin vatandaş kullanımına kapatıldığı, gerekçe olarak ise “tuvalet kullanım kültürünün gelişmemesi”nin gösterildiği öğrenildi. Kilitli tutulan tuvaletler nedeniyle özellikle kadınlar, yaşlılar ve engelli bireyler büyük mağduriyet yaşıyor.

Günün büyük bölümünü kamu binasında geçirenler zor durumda

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Ödemiş’te, Tapu Kadastro ve Vergi Dairesi’nin bulunduğu Akıncılar Mahallesi’ndeki Hükümet Konağı, ilçenin en yoğun kamu binalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Vergi ödemek, tapu devri yapmak ya da resmi işlemlerini tamamlamak için binaya gelen vatandaşlar, saatler süren bekleyiş sırasında en temel ihtiyaçlarından biri olan tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor.

“En doğal ihtiyaç yasaklanıyor”

Kamu binasında karşılaştıkları manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, tuvaletlerin kilitli olmasının insan onurunu zedelediğini dile getiriyor.

İşlemleri uzayan ya da sıra beklemek zorunda kalan yurttaşlar, lavabo ihtiyacı doğduğunda binada herhangi bir çözüm bulamıyor.

“Rencide edici bir durumla karşılaşıyoruz”

Duruma tepki gösteren M.K. isimli vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Buraya ya vergi borcu ödemek için ya da tapu işlemi için geliyoruz. Sıramızı beklerken lavabo ihtiyacımız oldu. Tüm katlardaki tuvaletlerin kilitli olduğunu gördük.

Görevlilerden yardım istediğimizde, ‘tuvalet kullanım kültürü gelişmediği için vatandaşların kullanımı yasak’ denildi.

Erkekler bir şekilde idare edebiliyor ama kadınlar, yaşlılar ve engelliler için bu durum çok zor. Kadın, erkek ve engelli tuvaletlerinin tamamı vatandaşa kapalı. Memurlar ise kendilerine ait anahtarlarla tuvaletleri kullanabiliyor.”

Kadınlar ve engelliler için ciddi mağduriyet

Vatandaşlar, uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunurken, özellikle kadınlar ve engelli bireylerin bu durumdan doğrudan etkilendiğine dikkat çekiyor.

Kamu hizmeti verilen bir binada tuvaletlerin vatandaşa kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten yurttaşlar, çözüm bekliyor.