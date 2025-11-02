Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, şehrin derin tarihini ve zengin kültürel mozaiğini modern sanat ve teknolojiyle buluşturan özgün bir projeye imza attı. ‘Kent ve Empresyonizm’ başlığı altında yürütülen çalışma kapsamında, kentin kadim bölgeleri olan Kemeraltı, Havra Sokağı, Agora ve Basmane hattını gezen öğrenciler, yaşamın içinden manzaraları fotoğraflarla kayıt altına aldı. Ardından, bu görselleri yapay zeka destekli dijital araçları kullanarak birer izlenimci tabloya dönüştürdü ve İzmir'e sanatsal bir derinlik kattı.

Kentin kalbinde gözlem ve yorumlama

İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi'nin desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ODAK İzmir (Ortak, Dayanışmacı, Aktif, Kapsayıcı İzmir) Projesi'nin 'Bir Arada Yaşam Rotası' etkinliğiyle entegre edilen projede, toplam 41 öğrenci yer aldı. Genç sanatçılar, Anafartalar Caddesi, Mavi Kortejo, Dönertaş Sebili, Aziz Vukolos Kilisesi ve Basmane Garı gibi kentin simgeleşmiş birçok tarihi noktasını ziyaret etti. Bu bölgelerdeki gündelik yaşam akışını ve toplumsal dokuyu yakından gözlemleyip fotoğraflayan öğrenciler, böylece kentin ruhunu anlamlandırmaya odaklandı.

Yapay zeka desteğiyle özgün sanat eserleri

Proje yürütücüsü ve ‘Paris, Moda ve Empresyonist Resim’ dersinin sorumlusu Dr. Utkan Boyacıoğlu, çalışmanın felsefesini açıklarken, "Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının en önemli özelliği, hayatın içinden manzaraları sanatçının özgün bakış açısı ve anlık izlenimleriyle resmetmesidir," dedi. Boyacıoğlu, öğrencilerden sadece fotoğraf çekmelerini değil, aynı zamanda kentin dinamiklerini yorumlamalarını ve anlamlandırmalarını istediklerini belirtti. İEÜ'lü gençler, elde ettikleri fotoğrafları yapay zeka araçları kullanarak kişisel izlenimlerini yansıtan, geleneksel Empresyonist tekniklerle harmanlanmış özgün dijital sanat eserlerine dönüştürerek bu çağrıya cevap verdi.

Sergi ve dijital rozetlerle kalıcı ifade

Dr. Utkan Boyacıoğlu, ortaya çıkan tüm eserlerin sanatseverlerle buluşacağını duyurdu. Çalışmalar, öncelikle Elhamra Sahnesi başta olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği çeşitli kültürel mekanlarda sergilenecek. Sergileme sırasında, öğrenciler eserlerin altında, bu karelerin kendilerinde uyandırdığı duygusal ve düşünsel izlenimleri ifade eden kısa metinlere de yer verecek. Projenin bir diğer önemli çıktısı ise; kent hakkı, ortak yaşam ve kültürel miras konularında farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlikte koşulları sağlayan öğrencilere, İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından dijital rozet verilmesi olacak. Bu rozetler, gençlerin yetkinliklerini dijital ortamda kanıtlamalarına olanak tanıyacak.