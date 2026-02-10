Cinayet, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Pehlül Taş, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli polis yeleği ve şapka takmış

Olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırganın dikkat çekmemek amacıyla polis yeleği ve şapka taktığını tespit etti.

Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin maktulle apartman kapısı önünde tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine silahını ateşleyerek cinayeti işlediği belirlendi. Saldırganın, olayın ardından otomobille hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Cinayetin nedeni: İhanet iddiası

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. 1977 doğumlu M.T., saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü ve bu nedenle cinayeti işlediği iddia edildi.

Deliller çöp konteyneri ve ormanlık alanda bulundu

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, olay sırasında kullanılan polis yeleği ve kıyafetlerin bir çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ise şüphelinin attığı ormanlık alanda ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cinayetin planlama süreci ve olaya yardım eden başka kişilerin olup olmadığı da araştırılıyor.