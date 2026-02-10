Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki mesaisi ikinci gün kaldığı yerden devam ediyor.

Dün belediye başkanları ile toplantı yapılmıştı

Dün gerçekleşen ilçe Belediye Başkanları toplantısında kentte çalışmalarını yürüten CHP'li Belediye başkanları ile görüşen Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, bugün ise ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, problemleri ve sorunları masaya yatırıp, çözüm önerilerini değerlendirecekleri öğrenildi.

Buca meselesi çözüme kavuşacak

Özellikle geçtiğimiz günlerde görevden alma polemiğiyle gündeme gelen CHP Buca'nın durumunun da görüşüleceği toplantıda, Genel Merkez yöneticilerinin istifa ettirilen Çağdaş Kaya'nın yerine atama formülünün mü yoksa olağanüstü kongre formülünün mü yapılacağının kararını bugünkü toplantıda verecekleri iddia edildi.