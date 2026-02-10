Son Mühür - İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir’de deniz ulaşımının yetersiz kaldığı yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Arslan, yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Veriler bu iddiaları desteklemiyor. Çamur at izi kalsın yaklaşımı ile siyaset değil ancak fenomenlik yapılır” ifadelerini kullandı.

Filo ve taşıma verilerini açıkladı

Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşım şirketinin 2025 yılı itibarıyla 15 yolcu gemisi, 5 kiralık yolcu gemisi ve 7 arabalı feribottan oluşan filosuyla günlük karşılıklı 188 sefer gerçekleştirdiğini belirtti. “13 milyon 724 bin 404 yolcu, 1 milyon 263 bin 417 araç ve 204 bin 305 bisikletli yolcu güvenle taşındı” diyen Arslan, sefer gerçekleştirme oranının yolcu gemilerinde yüzde 100, feribotlarda yüzde 99,87 olduğunu vurguladı.

İskeleler ve yatırımlar

İzmir’deki ana iskelelerin mülkiyet durumuna da değinen Arslan, belediyeye ait iskelelerde bakım ve onarım çalışmalarının düzenli şekilde yapıldığını kaydetti. “2026 yılında yenilenmesi planlanan Göztepe İskelesi için projeler tamamlandı. Mavişehir–Bayraklı–Salhane hattında yeni iskeleler için imar çalışmaları sürüyor” dedi.

Bilimsel ve teknik altyapı vurgusu

Deniz ulaşımının uzman kadrolarla yürütüldüğünü belirten Arslan, “Alanında deneyimli kaptanlar, gemi inşaatı mühendisleri ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz var” ifadelerini kullandı. 2026’da tamamlanması planlanan sefer planlama projesiyle yakıt ve iş gücü tasarrufu hedeflendiğini aktardı.

Sefer sıklığı artırıldı

Arslan, yolcu geri bildirimleri doğrultusunda 1 Ocak 2025’te sefer tarifesinde düzenleme yapıldığını belirterek, “Belirli saatlerde sefer sıklığı 60 dakikadan 30 dakikaya, gece saatlerinde ise 45 dakikaya çıkarıldı. Yoğun saatlerde tüm hatlarda seferler 15 dakikada bir yapıldı” dedi.

“Soru önergesi versinler”

Eleştirilerde bulunan isimlere de çağrıda bulunan Arslan, “Sayın Kaya’ya tavsiyem, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi versin, bir araştırma yapsın” ifadelerini kullandı. İzmir’in merkezi yatırımlardan aldığı paya dikkat çeken Arslan,

“İzmir, ödediği her 1 lira vergiye karşılık en fazla 0,3 lira yatırım alabiliyor. Bu oranla 81 il arasında son 10 il içindeyiz” dedi.

Arslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bütün engellere rağmen İzmir Büyükşehir Belediyemiz hizmet üretmeye devam ediyor. İzmir, hak ettiği yatırımları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında alacak.”