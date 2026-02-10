Son Mühür/ Beste Temel- Müziğin evrensel dili ile edebiyatın derinliği, kadın sanatçıların kolektif emeğiyle hazırlanan "Ses Veren Hikâyeler" projesinde bir araya geldi. Sisters Music Chain (SMC) çatısı altında güçlerini birleştiren 28 kadın müzisyen, kaleme aldıkları 30 özgün öyküyle okuru disiplinlerarası bir yolculuğuna çıkarıyor. Kelimelerin notalarla harmanlandığı bu özel çalışma, edebiyat dünyasına çok boyutlu bir soluk getirirken kadın dayanışmasının sanat üzerindeki sarsılmaz gücünü de bir kez daha kanıtlıyor.

Edebiyat ve müziğin dijital köprüsü: Çok duyulu bir sanat deneyimi

KREKSA Kültür Yayınları logosuyla raflardaki yerini alan bu kolektif eser, alışılagelmiş kitap formatlarının dışına çıkan yenilikçi bir yapı sunuyor. Kitabın her bir sayfasında yer alan QR kodlar, okuyucuyu sadece metnin dünyasında bırakmıyor; aynı zamanda hikâyenin ilham kaynağı olan bestelere ve SMC üyesi kadınların performanslarına yönlendiriyor. Bu dijital köprü sayesinde okurlar, bir öyküyü bitirdiğinde o eserin ruhuna hayat veren şarkıyı anında dinleme fırsatı bularak hem işitsel hem de görsel bir sanat deneyimini eş zamanlı olarak yaşıyor.

Metro Han’ın tarihi atmosferinde duygu yüklü gala

Projenin tanıtım lansmanı, İstanbul’un tarihi dokusuyla büyüleyen mekanlarından biri olan Metro Han’da gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, kitabın yazarı olan müzisyenler eserlerini imzalamanın yanı sıra sahne performanslarıyla da izleyicileri mest etti. Seslendirme sanatçısı Sanat Deliorman’ın koordinatörlüğünde hazırlanan etkileyici gösteride, solo ve koro performanslar duygusal bir atmosfer oluşturdu. Hikâyelerin sahnede can bulduğu bu özel sunumda tüm melodilere gitarıyla Merve İşlek eşlik ederek izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni sundu.

Kolektif emek ve güçlü kadın dayanışması

"Ses Veren Hikâyeler"in mutfağında, projenin her aşamasını titizlikle ören bir ekip yer alıyor. SMC Kurucusu ve KREKSA’nın sahibi Funda Lena’nın yayın koordinatörlüğünde yürütülen süreçte; Elif Özalpaşan Özbinzet editörlük koltuğunda otururken, kitabın estetik bütünlüğünü sağlayan kapak tasarımı Cemre Savatlı’nın imzasını taşıyor. Arzu Alkaşı Yılmaz'dan Zerefşan Yılmaz'a kadar uzanan, her biri kendi alanında yetkin 28 farklı ismin katkı sunduğu bu proje, sanatta birlikte üretmenin ve kadın sesini yükseltmenin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.



