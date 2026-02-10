Son Mühür/Merve Turan- İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Çetin Akbıyık, Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri kapsamında meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Elektronikten dijital dönüşüme uzanan değerlendirmelerde bulunan Akbıyık’ın konuşması, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

“Gençler erken yaşta mesleğe yöneliyor”

Kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere seslenen Çetin Akbıyık, meslek liselerinde eğitim almanın önemli bir tercih olduğuna dikkat çekti. Gençlerin erken yaşta üretimle tanışmasının büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Akbıyık, elektronik alanının gelecekte de belirleyici meslekler arasında yer alacağını söyledi. Meslek lisesi öğrencilerinin teknik bilgiyle donanarak hayata bir adım önde başladığını vurguladı.

“Elektronik geleceğin anahtar alanlarından biri”

Elektrik, elektronik ve dijitalleşmenin günümüz dünyasında iç içe geçmiş alanlar olduğunu belirten Akbıyık, bu alanların modern yaşamın temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Akıllı cihazlardan yenilenebilir enerji sistemlerine, otonom araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar birçok teknolojinin bu üç başlıkta birleştiğini kaydetti. Dijital dönüşüm ve yeşil teknolojilerin önümüzdeki yıllarda iş gücü piyasasını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Stratejik ve ekonomik öneme dikkat çekti

Elektronik temelli mesleklerin sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir değer taşıdığını söyleyen Akbıyık, Türkiye’nin sanayi ve ihracat yapısında bu alanların önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Güç elektroniği, batarya teknolojileri, sensörler ve yarı iletkenler gibi alt sektörlerin yüksek katma değer ürettiğine dikkat çekti. Elektronik ve dijital sistemlere hâkim insan kaynağının, gelecekte tüm sektörlerde belirleyici olacağını ifade etti.

Eğitim alanları incelendi, iş birliği görüşüldü

Ziyaret kapsamında okulun atölye ve laboratuvarlarını da gezen Çetin Akbıyık, öğretmenler ve okul yönetimiyle elektronik eğitimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yurt dışındaki mesleki eğitim uygulamalarının ele alındığı görüşmelerde, güncel eğitim modelleri ve olası iş birlikleri masaya yatırıldı. Etkinliğin sonunda, katkılarından dolayı Akbıyık’a plaket takdim edildi.